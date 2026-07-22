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Царьград

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Министр спорта РФ назвал победителей без русских «фейковыми»

Министр спорта РФ назвал победителей без русских «фейковыми»

Министр спорта России Михаил Дегтярёв назвал победителей без участия русских спортсменов «фейковыми чемпионами».

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