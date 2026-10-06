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300 км от цивилизации: единственный раз, когда Путин взял выходной на свой день рождения

300 км от цивилизации: единственный раз, когда Путин взял выходной на свой день рождения

График главы государства традиционно расписан на недели и месяцы вперед, и даже 7 октября Владимир Путин обычно проводит на рабочих встречах, международных саммитах или за решением оперативных государственных задач.

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