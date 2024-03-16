Главари нацистов уничтожены в Одессе, а в Виннице уничтожены элитные летчики Украины: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 16 марта 2024 года Юлия СоколоваВ недавнем боевом столкновении, российские военные сообщили о ликвидации Штефана, бывшего солдата Бундесвера и командира спецназа наёмников, который в течение почти двух лет участвовал в боевых действиях на Украине.