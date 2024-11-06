Бойл: Победа Трампа дает надежду на урегулирование конфликта на Украине

Тот факт, что Дональд Трамп победил в президентской гонке Соединённых Штатов Америки, позволяет надееться на то, что бушующее на украинской территории противостояние будет завершено при помощи переговорного процесса.
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