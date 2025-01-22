Экипаж "Солнцепека" сжег опорник ВСУ в курском приграничье

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Экипажи тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" роты РХБЗ Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения продолжают успешно выжигать опорные пункты ВСУ в пограничных районах Курской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии