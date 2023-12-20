Чехия назвала Россию «потенциальным военным противником»

Чехия считает Россию «прямой угрозой безопасности» и «потенциальным военным противником». Такое заявление сделал начальник генштаба ВС страны Карл Ржехка во вступительном слове к новой концепции развития армии.
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