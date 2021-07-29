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Саудовская Аравия с 1 августа будет пускать привитых от COVID-19 туристов

Саудовская Аравия с 1 августа будет пускать привитых от COVID-19 туристов

Им не нужно будет проходить обязательный карантин. Министерство туризма Саудовской Аравии сообщило, что с 1 августа в королевство будут пускать владельцев туристических виз при наличии у них двух прививок от коронавируса любой из одобренных вакцин.

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