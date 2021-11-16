Он поднимал империи до невероятных высот, почти уничтожая другие. Мы говорим не об императоре — мы говорим о картофеле! Эта волшебная культура действительно помогала империям вырастать до невиданных ранее размеров благодаря своей надёжности.
Он поднимал империи до невероятных высот, почти уничтожая другие. Мы говорим не об императоре — мы говорим о картофеле! Эта волшебная культура действительно помогала империям вырастать до невиданных ранее размеров благодаря своей надёжности.
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