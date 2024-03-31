Хет-трик Роналду принес "Аль-Насру" победу над "Аль-Таи"

Португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду на своей странице в социальной сети выложил краткий эмоциональный пост, посвященный разгромной победе команды над "Аль-Таи" в чемпионате Саудовской Аравии.
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