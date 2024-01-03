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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джа Морэнт поставил сверху с сопротивлением Виктора Вембаньямы

Джа Морэнт поставил сверху с сопротивлением Виктора Вембаньямы

Разыгрывающий «Мемфиса» ворвался под кольцо, где его ждал бигмен техасцев Виктор Вембаньяма. Джа обыграл француза с помощью кроссовера и исполнил эффектный данк.

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