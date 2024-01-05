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Мать закрыла собой детей во время удара по Белгороду. 20 секунд, которые стыдно смотреть всему миру

Мать закрыла собой детей во время удара по Белгороду. 20 секунд, которые стыдно смотреть всему миру

Пока во всём мире делают вид, что не заметили варварских террористических атак со стороны киевского режима по Белгороду, в соцсетях расходится видеоролик о том, как мать своим телом закрыла детей от обстрела.

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