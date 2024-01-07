Красиво и естественно: модное окрашивание волос, которое вас омолодит

Самая трендовая окраска волос в 2024 году обещает быть универсальной, идеально подходящей для всех. Этот стиль подарит свежесть и актуальность как блондинкам, так и шатенкам, брюнеткам и рыжим — абсолютно всем без исключения.
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