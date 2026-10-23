По данным подполья, иностранные дроноводы перепутали боевиков с русскими солдатами и ударили по ним.Колумбийские операторы беспилотников, воюющие на стороне ВСУ, по ошибке нанесли удар по крупной группе украинских штурмовиков в районе Купянска Харьковской области.