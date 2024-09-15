Эксперт назвала недостатки покупки жилья и сдачи в аренду для закрытия ипотеки

Часто инвесторы оформляют ипотеку, покупают квартиру и сдают ее в аренду. Инвестор и экономист Елизавета Константинова рассказала «Известиям», почему стратегия приобретения жилья для сдачи и погашения ипотеки может быть не таким уж удачным вариантом.