Костомаров об опросе ВЦИОМ, где его назвали спортсменом года: «Я давно уже не спортсмен. А Овечкин действительно является главным спортсменом страны»

Роман Костомаров и Александр Овечкин были названы спортсменами 2024 года, они набрали по 3% голосов. «Был удивлен результатам опроса ВЦИОМ, по результатам которого я стал спортсменом 2024 года вместе с Александром Овечкиным.
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