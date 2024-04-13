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Крымская газета

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Какой сегодня день: 14 апреля

Какой сегодня день: 14 апреля

Сегодня, 14 апреля отмечаетсяДень войск противовоздушной обороны (День войск ПВО). Отмечается ежегодно во второе воскресенье апреля согласно Указу Президента РФ № 549 от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации».

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