Парламентская газета

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За подключение к газу предлагают не платить

За подключение к газу предлагают не платить

Подводить газ до границ участков с домами предлагают без привлечения средств граждан. Соответствующие поправки к законопроекту правительства планируется обсудить при его рассмотрении во втором чтении на ближайших пленарных заседаниях Госдумы.

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