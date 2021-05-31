За подключение к газу предлагают не платить

Подводить газ до границ участков с домами предлагают без привлечения средств граждан. Соответствующие поправки к законопроекту правительства планируется обсудить при его рассмотрении во втором чтении на ближайших пленарных заседаниях Госдумы.
Подводить газ до границ участков с домами предлагают без привлечения средств граждан. Соответствующие поправки к законопроекту правительства планируется обсудить при его рассмотрении во втором чтении на ближайших пленарных заседаниях Госдумы.
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