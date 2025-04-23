Если одуванчики достали на участке: самые эффективные способы, чтобы избавить дачу от них навсегда Ольга БезродняяОдуванчики – яркие и милые цветы, но на даче они превращаются в сорняки, поэтому часто стоит вопрос, каким методом их можно удалить с участка навсегда.