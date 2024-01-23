СВИБЛОВО
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СВИБЛОВО

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В Свиблове выбрали самый красивый новогодний подъезд

В районе Свиблово подвели итоги конкурса #Ёлочка_гори. Об этом сегодня сообщили в управе района. «По результатам конкурса подъезд по адресу: проезд Русанова, дом 11 набрал 48% голосов, подъезд на Вересковой, 12, корпус 1 – 27%, подъезд на Снежной, 19, корпус 2 – 10%, подъезд на Ивовой, 6, корпус 2 – 8% и подъезд на Уржумской, 3, корпус 2 – 7%.

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