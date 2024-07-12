Российский флаг в Урожайном

Российские войска после ожесточенных боев подняли российский флаг в центре Урожайного.Село было занято противников в ходе летнего наступления 2023 года, когда противник пытался прорваться на Времьевском выступе, но в итоге Урожайное стало финальной точкой продвижения на Юг - прорваться от него к Завитне Бажання противник уже не смог.