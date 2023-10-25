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Возвращение Назарова состоялось? Артист-предатель красуется на афишах в Смоленске

Возвращение Назарова состоялось? Артист-предатель красуется на афишах в Смоленске

Возвращение Дмитрия Назарова в Россию уже состоялось? Артист-предатель, осудивший СВО и сбежавший за границу, красуется на афишах в Смоленске.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Мне Назаров всегда нравился как актер. И с чего это он ВЗБЕСИЛСЯ со своим отношением к СВО, я не понимаю.... Пусть объяснится, что происходило?
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3 д.
Корсаков
Хотя б камнями для начала закидайте. Или спектакль тухлыми яйцами
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3 д.
К
Корсаков
У общественности завод маленький. Сейчас попиздите максимум денёк-другой и замолкнете, А он будет дальше неустанно свою линию гнуть. И догнёт таки. А в прокуратуру надо заявление подавать, чтобы она шевелиться начала. И на школу  давить надо
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3 д.

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