🕯 В Нижнегорском районе простились с бойцом СВО Александром Зайцевым Александр Зайцев родился в селе Тарасовка в 1985 году.
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🕯 В Нижнегорском районе простились с бойцом СВО Александром Зайцевым Александр Зайцев родился в селе Тарасовка в 1985 году.