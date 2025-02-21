Трамп пригрозил БРИКС пошлинами в размере 150 процентов за попытку заменить доллар

Президент США Дональд Трамп заявил, что страны БРИКС отказались от планов создать альтернативу доллару в расчетах после угрозы Вашингтона ввести пошлины в размере 150 процентов и прекратить с ними торговлю.
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