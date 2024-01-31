Из-за новых условий по ипотеке ФАС проверит комиссии для застройщиков

ФАС направила шести банкам запросы из-за комиссий в ипотеке для застройщиков После ужесточения властями условий выдачи льготной ипотеки на новостройки банки стали выдавать ее только на объекты от застройщиков-партнеров, которые выплачивают комиссии.
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