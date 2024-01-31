Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 754 подписчика

Из-за новых условий по ипотеке ФАС проверит комиссии для застройщиков

Из-за новых условий по ипотеке ФАС проверит комиссии для застройщиков

ФАС направила шести банкам запросы из-за комиссий в ипотеке для застройщиков После ужесточения властями условий выдачи льготной ипотеки на новостройки банки стали выдавать ее только на объекты от застройщиков-партнеров, которые выплачивают комиссии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх