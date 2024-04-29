В рамках проведения профилактической акции ´За безопасность вместе!´ в нашем учреждении дошкольного образования проходят мероприятия с воспитанниками и законными представителями, направленные на формирование навыков безопасной жизнедеятельности .
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