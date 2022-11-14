В одном из районов Владивостока сегодня будет ограничен проезд автотранспорта

Сегодня, 14 ноября, в одном из районов Владивостока временно перекроют проезд, сообщает PRIMPRESS. Как уточнили в телеграм-канале ВПЭС, это связано с проведением аварийно-восстановительных работ на сетях КЛ-6кВ в районе улицы Аксаковской, 5.