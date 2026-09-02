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Более 1 млн человек поступили в российские вузы в 2026 году

Более 1 млн человек поступили в российские вузы в 2026 году

Число поступивших в российские вузы в рамках приемной кампании 2026 года превысило 1 млн человек. Об этом сообщили в Министерстве науки и высшего образования России.

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