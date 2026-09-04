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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Взвешивание перед UFC Paris: Хукер и Парнасс показали одинаковый вес, Рузибоев тяжелее Пейджа

В Париже завершилось официальное взвешивание перед турниром UFC Fight Night 287. Результаты: Дэн Хукер (70,3 кг) – Саладин Парнасс (70,3 кг); Фарес Зиам (70,3 кг) – Аксель Сола (70,3 кг); Майкл Пейдж (83,9 кг) – Нурсултон Рузибоев (84,4 кг); Даниил Донченко (77,1 кг) – Пунахэле Сориано (77,1 кг); Лосен Кейта (66,2 кг) – Мухаммад Наимов (65,8 кг); Морган Чаррье (65,8 кг) – Фелипе Лима (66,2 кг).

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