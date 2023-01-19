Мобилизованных освободили от пени за коммуналку и капремонт

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление о порядке освобождения от начисления пеней за несвоевременного или неполное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги, а также взноса на капитальный ремонт.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление о порядке освобождения от начисления пеней за несвоевременного или неполное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги, а также взноса на капитальный ремонт.
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