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Мобилизованных освободили от пени за коммуналку и капремонт

Мобилизованных освободили от пени за коммуналку и капремонт

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление о порядке освобождения от начисления пеней за несвоевременного или неполное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги, а также взноса на капитальный ремонт.

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