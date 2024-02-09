Как продвигается «дело Хоржана»

Приднестровский активист Олег Хоржан был найден мертвым в своем доме в Суклее 17 июля 2023 года. Расследованием дела занимается Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии