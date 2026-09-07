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Пять метров в воду, 100 метров на время: в Актау спецназовцы устроили зрелищный water challenge

Пять метров в воду, 100 метров на время: в Актау спецназовцы устроили зрелищный water challenge

Соревнования состоялись на базе дивизиона разнородных кораблей Военно-морских сил в акватории Каспийского моря.

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