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Белоусов направил хвалебные телеграммы подразделениям, отличившимся на СВО

Белоусов направил хвалебные телеграммы подразделениям, отличившимся на СВО

Глава Минобороны России Андрей Белоусов направил телеграммы 589-му гвардейскому мотострелковому Берлинского Краснознаменного ордена Кутузова полку и 433-му мотострелковому Краснознамённому полку имени Донского казачества.

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