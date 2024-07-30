Белоусов направил хвалебные телеграммы подразделениям, отличившимся на СВО

Глава Минобороны России Андрей Белоусов направил телеграммы 589-му гвардейскому мотострелковому Берлинского Краснознаменного ордена Кутузова полку и 433-му мотострелковому Краснознамённому полку имени Донского казачества.
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