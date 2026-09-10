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Мировое обозрение

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Volkswagen на дне. Немецкий автопром добивает не Китай, а политика Берлина и Брюсселя

Volkswagen на дне. Немецкий автопром добивает не Китай, а политика Берлина и Брюсселя

Пока Берлин охотится за «российскими дронами» и упражняется в риторике о гибридной войне, в самом сердце немецкой экономики происходит тихий, но куда более значимый обвал.

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