Volkswagen на дне. Немецкий автопром добивает не Китай, а политика Берлина и Брюсселя

Пока Берлин охотится за «российскими дронами» и упражняется в риторике о гибридной войне, в самом сердце немецкой экономики происходит тихий, но куда более значимый обвал.
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