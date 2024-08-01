Запасы сырой нефти в США сократились на 4,495 млн баррелей за неделю Неделя, закончившаяся 26 июля, показала отрицательную динамику в запасах сырой нефти США.
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Запасы сырой нефти в США сократились на 4,495 млн баррелей за неделю Неделя, закончившаяся 26 июля, показала отрицательную динамику в запасах сырой нефти США.
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