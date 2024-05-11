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Дмитрий Медведев: При определённых обстоятельствах ответ за такое полетит не только в Киев

Дмитрий Медведев: При определённых обстоятельствах ответ за такое полетит не только в Киев

Тут некто Кэмерон призвал бороться с Путиным до победного конца.  Ох…Я этого парня неплохо помню. Работал с ним, когда он стал премьером.

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Комментарии
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Александр Гребнев
Медведев что то стал говорить много развал армии пошел с его президентства развал заводов  Медведев жил по принципу Гайдара зачем нам все делать мы купим за границей допокупались а сейчас он стал сильный  спасибо Путину что армия задышала но еще надо много сделать что бы стать в полный рост а Медведеву лучше помолчать и покурить в сторонке с его крылатой фразой денег не но вы держитесь макарон тоже все говорит они не братья???? Чем то похожи.
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1 час.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
&quot;Леопард&quot; был для бандерсверовцев, как духовка,жаровня. Это жаркое отправят в Германию???
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1 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Теперь все поняли как прокололись  британцы . Вот они сами подтверждают ,  что ведут обстрел именно британцы , их наводчики , их ракеты , их спутники , их те , кто координирует и даёт целеуказания . А хохлы предатели представляют свои территории для сокращения полёта ракет , яко бы  . Тоже вроде как отмываются . Так вот , оба заслуживают не только показательной порки , но и физического уничтожения без всякого на то сожаления и оправдания . Получите
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11 мин.

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