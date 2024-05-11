Дмитрий Медведев: При определённых обстоятельствах ответ за такое полетит не только в Киев

Александр Гребнев

Медведев что то стал говорить много развал армии пошел с его президентства развал заводов Медведев жил по принципу Гайдара зачем нам все делать мы купим за границей допокупались а сейчас он стал сильный спасибо Путину что армия задышала но еще надо много сделать что бы стать в полный рост а Медведеву лучше помолчать и покурить в сторонке с его крылатой фразой денег не но вы держитесь макарон тоже все говорит они не братья???? Чем то похожи.