NYT объяснила провал обороны ВСУ под Харьковом

Укрепления скудные, солдат не хватает, а русские наступают, пишет газета. Российская армия начала наступать в Харьковской области так стремительно и интенсивно, что его не смогла сдержать линия укреплений ВСУ, и застигнутые врасплох украинские военные начали отступать.