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    Не надо называть это мужчиной, это просто выродокВ лесу под Ростов...
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    Повесить за яйца и нечего таких кормить!В лесу под Ростов...
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NYT объяснила провал обороны ВСУ под Харьковом

NYT объяснила провал обороны ВСУ под Харьковом

Укрепления скудные, солдат не хватает, а русские наступают, пишет газета. Российская армия начала наступать в Харьковской области так стремительно и интенсивно, что его не смогла сдержать линия укреплений ВСУ, и застигнутые врасплох украинские военные начали отступать.

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