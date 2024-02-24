Гимнаст Нагорный: российский аналог FIFA уже находится в разработке

Олимпийский чемпион 2020 года по спортивной гимнастике и глава Всероссийской федерации фиджитал-спорта Никита Нагорный в интервью ТАСС заявил, что в России уже ищет разработка отечественного футбольного симулятор.
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