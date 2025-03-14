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Петербургский дневник

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Анна Хилькевич рассказала, как старательно худеет после третьих родов

Анна Хилькевич рассказала, как старательно худеет после третьих родов

Артистка утверждпет, что ей осталось сбросить 2 килограмма для идеальной формы Актриса Анна Хилькевич, котороая полгода назад родила третьего ребенка, дочь Оливию, активно восстанавливает свою форму после родов.

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