Гагаринский парк и Екатерининский сад благоустроят в Симферополе

В этом году в столице Крыма планируются работы по благоустройству городских зелёных зон. Особое внимание будет уделено Гагаринскому парку, который является главным парком Симферополя, рассказал во время прямого эфира глава городской администрации Михаил Афанасьев.
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