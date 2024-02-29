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Гагаринский парк и Екатерининский сад благоустроят в Симферополе

Гагаринский парк и Екатерининский сад благоустроят в Симферополе

В этом году в столице Крыма планируются работы по благоустройству городских зелёных зон.  Особое внимание будет уделено Гагаринскому парку, который является главным парком Симферополя, рассказал во время прямого эфира глава городской администрации Михаил Афанасьев.

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