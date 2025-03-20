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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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  • федор
    Вот и живи там гнидос , а спортивная карьера скоро закончится!Медведев о том, п...
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    А еще осенью писали, что "Спартак выбыл из чемпионской гонки".«У «Спартака» сил...

Алькарас о том, что PTPA упомянула его слова в иске против ATP, WTA, ITF и ITIA : «Мне никто про это ничего не говорил. Я не поддерживаю это письмо»

Алькарас о том, что PTPA упомянула его слова в иске против ATP, WTA, ITF и ITIA : «Мне никто про это ничего не говорил. Я не поддерживаю это письмо»

Напомним, ранее ассоциация, созданная Новаком Джоковичем и Вашеком Поспишилом, подала в суд на ATP, WTA, ITF и ITIA – ассоциация утверждает, что те уменьшают потенциальные заработки теннисистов и ограничивают конкуренцию между турнирами.

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