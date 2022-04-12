Корейцы и Байден

Добрый день, коллеги по тоталитарно-бронекопытной Родине. По правде сказать, последний вал событий несколько заслонил одну из моих любимых тем — а в ней, между прочим, за этот год произошел целый ряд знаковых изменений,которые стоило бы обсудить.