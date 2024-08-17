Голливудская звезда продает на торгах ужин с собой, любимым

Американский актер Джордж Клуни решил собрать немного денег на борьбу за справедливость в отношении нарушений прав человека по всему миру, выставив на аукцион возможность провести некоторое время с собой.
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