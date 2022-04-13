Происшествия

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В УМВД России по Ивановской области в торжественной обстановке юные граждане России получили свои первые паспорта

В УМВД России по Ивановской области в торжественной обстановке юные граждане России получили свои первые паспорта

Всемирный День авиации и космонавтики посвящен первому полету человека в космос. Этот праздник  для юных жителей Ивановской области запомниться еще одним важным для них событием.

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