Блинкова выбила 5-ю ракетку мира Пегулу с «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, Самсонова уступила Осаке

На турнире в США определились все участницы 1/16 финала. В их число вошли 6 российских теннисисток. Последней из наших барьер 2-го круга преодолела Анна Блинкова, в трех партиях обыгравшая пятую теннисистку рейтинга WTA Джессику Пегулу.
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