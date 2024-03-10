Блинкова выбила 5-ю ракетку мира Пегулу с «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, Самсонова уступила Осаке

На турнире в США определились все участницы 1/16 финала. В их число вошли 6 российских теннисисток. Последней из наших барьер 2-го круга преодолела Анна Блинкова, в трех партиях обыгравшая пятую теннисистку рейтинга WTA Джессику Пегулу.