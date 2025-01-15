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Царьград

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Ночная атака в Тамбовской области: жительнице понадобилась медпомощь

Ночная атака в Тамбовской области: жительнице понадобилась медпомощь

В Тамбовской области женщина пострадала от стресса после ночной атаки украинских войск. Евгений Первышов сообщает, что она отказалась от госпитализации.

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