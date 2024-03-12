ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

13 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Для чего нужны анонимайзеры в системе ДЭГ: отвечает IT-разработчик

Для чего нужны анонимайзеры в системе ДЭГ: отвечает IT-разработчик

На этой неделе состоятся выборы президента России. Отдать голос за своего кандидата граждане РФ смогут как на избирательных участках, так и онлайн в системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на протяжении трех дней – с 15 по 17 марта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх