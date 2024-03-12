Для чего нужны анонимайзеры в системе ДЭГ: отвечает IT-разработчик

На этой неделе состоятся выборы президента России. Отдать голос за своего кандидата граждане РФ смогут как на избирательных участках, так и онлайн в системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на протяжении трех дней – с 15 по 17 марта.
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