Орёл завалило снегом

Синоптики не ошиблись: ночью в Орле прошёл пусть и не первый, но действительно мощный снегопад. Из-за минусовых температур снежный покров сохранился до утра, что стало приятным сюрпризом для одних и проблемой — для других.
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