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В Делавэре снова прошли обыски по делу о секретных бумагах Байдена

В Делавэре снова прошли обыски по делу о секретных бумагах Байдена

Global Look Press/Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США дважды обыскали университет Делавэра в рамках расследования секретных документов, имеющих отношение к президенту Джо Байдену.

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