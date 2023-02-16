В Делавэре снова прошли обыски по делу о секретных бумагах Байдена

Global Look Press/Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США дважды обыскали университет Делавэра в рамках расследования секретных документов, имеющих отношение к президенту Джо Байдену.
Global Look Press/Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США дважды обыскали университет Делавэра в рамках расследования секретных документов, имеющих отношение к президенту Джо Байдену.
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