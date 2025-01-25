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«Это ужас!»: Галина Польских ответила на слухи о раке почек

«Это ужас!»: Галина Польских ответила на слухи о раке почек

Звезда советского кино, 85-летняя Галина Польских, известная по фильму «Тени исчезают в полдень», снова оказалась в центре внимания из-за слухов о своем здоровье.

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