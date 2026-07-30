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Названы 10 самых высокооплачиваемых рабочих профессий в России

Названы 10 самых высокооплачиваемых рабочих профессий в России

В список десяти самых высокооплачиваемых рабочих профессий в России в первой половине 2026 года вошли сварщики, автослесари, автожестянщики, газосварщики, автомаляры, штукатуры, автоэлектрики, каменщики, арматурщики и отделочники.

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